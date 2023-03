Occhio Napoli, puoi vincere matematicamente lo scudetto e subito dopo tolto: il clamoroso dettaglio

Stando all’arrembante stagione calcistica del Napoli di mister Spalletti, la vittoria degli azzurri in campionato sarebbe imminente. I tifosi partenopei pronti a festeggiare lo scudetto dopo 33 anni, hanno iniziato già a tappezzare i vicoli della città di striscioni; insomma, il clima giubilante inizia a farsi sentire. Difatti, il distacco tra Napoli e Lazio, seconda in classifica, sarebbe di 19 punti. Nelle prossime tre partite il Napoli affronterà Milan, Lecce e Verona. Se il Napoli riuscisse a fare 9/9 andrebbe ad 80 punti. A questo punto, se la Lazio facesse massimo 3 punti e l’Inter massimo 5 punti, il Napoli avrebbe un distacco sulle seconde di almeno 25 punti e sarebbe campione d’Italia con OTTO gare di anticipo. Ma c’è un busillis. Infatti, il 19 aprile il CONI è chiamato a decidere sulla penalizzazione dei quindici punti per il caso plusvalenze della Juve. Si deciderà se i 15 punti di penalizzazione verranno restituiti o confermati.

Qui nasce il paradosso. Infatti, in caso di accoglimento dell’istanza bianconera, la Juventus sarebbe sicuramente entro il margine dei 24 punti(seguendo il ragionamento delle 8 giornate di anticipo). Quindi, a festa già fatta, il Napoli non sarebbe più campione matematicamente. Potrebbe verificarsi per la prima volta nella storia del nostro calcio, uno scudetto aritmeticamente conquistato sul campo e poi rimesso in discussione dopo solo 5 giorni, per vie giudiziarie.