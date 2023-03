Napoli Vs Milan: una rivalità che non finisce mai

Una rivalità eterna tra due squadre che negli ultimi anni hanno espresso un buon calcio. Il Milan è il Campione d’Italia in carica ed in Napoli quest’anno sta lottando per il titolo. Come finirà lo scontro diretto in Champions?

Scontri tra titani

Quella tra Napoli e Milan è, da sempre, una delle sfide più sentite ed amate nel calcio italiano. Le due squadre sentono addosso il peso di una antica rivalità che, anche quest’anno, le vede protagoniste di uno scontro importantissimo per entrambe. Il Milan ha dalla sua una storia che parla da sé, il Napoli, invece, una ritrovata forma fisica ed una mentalità vincente che l’hanno resa la più temibile tra le italiane. Le due squadre si sono affrontate in 170 partite in 3 competizioni diverse. In queste il Napoli ha collezionato 51 vittorie e 52 pareggi. Quella che li aspetta ora è una sfida inedita che ricorda vecchie glorie del calcio. Per il Napoli è un tuffo nel passato. L’ultima volta che la squadra partenopea ha affrontato una italiana ai quarti di un torneo europeo risale al 1989. Si trattava dei quarti di Coppa Uefa, una competizione molto simile alla Champions League e, in quella occasione, il Napoli affrontava la Juve e la spediva a casa con una rimonta degna di grandi campioni. Qualcuno scriveva che la storia si ripete sempre due volte e così, dopo tantissimi anni, i ragazzi di Spalletti si trovano ad affrontare un’italiana con una storia europea pesantissima, la più pesante nello stivale. Il Milan di Pioli ha in bacheca il titolo di campione d’Italia che, stando all’andamento del campionato fino ad ora, dovrà cedere proprio agli azzurri che attualmente dominano con un distacco di tantissimi punti. Il Napoli, infatti, non solo si trova in solitaria al primo posto ma sta dimostrando di avere un gran carattere con un dominio assoluto in Italia e in Europa. Questo lascia pensare che sarà proprio la compagine di Spalletti ad avere la meglio nel derby d’Europa.

Non c’è due senza tre

La cosa più entusiasmante e che gonfia l’attesa per il match dei quarti di Champions è che Milan e Napoli dovranno sfidarsi per 3 volte in soli 12 giorni. Campionato e quarti in Europa per affermare un primato che entrambe le squadre stanno inseguendo. Il Napoli vuole scrivere la storia conquistando il primo quarto di finale Champions ed il Milan vuole tornare a ruggire dopo il calo subito negli ultimi mesi. La sfida di campionato, dopo la pausa nazionale, invece servirà proprio da antipasto al big-match. Non solo, vincendo questo scontro il Napoli volerebbe sempre più verso lo scudetto. Le squadre si misureranno e si studieranno per conoscere i punti di deboli degli avversari e provare a studiare la migliore strategia per la vittoria. Insomma se ne vedranno delle belle nei prossimi giorni. A seguire le squadre ci saranno frotte di tifosi che mai perderebbero uno scontro così importante. Le tifoserie infatti stanno scaldando i motori con numeri impressionanti di biglietti venduti. In sole tre ore, infatti, se ne sono venduti 14mila. Questo dimostra quanto sia trepidante l’attesa dei supporters. Sarà il Milan a ritornare a splendere in Europa o il Napoli a riscrivere la storia del club? Se vuoi scoprire quali saranno i possibili pronostici, allora ti consigliamo di dare un’occhiata alle migliori quote delle scommesse serie A!

Conclusioni

Figlie di un’antica rivalità, accomunate entrambe dalla vittoria nel sangue e da una voglia di rivincita che fa macinare campo, minuti, stadi. Quella tra Napoli e Milan per i quarti di Champions League, potrebbe essere la più bella partita della stagione 22/23. Le due squadre vorrebbero approdare sullo stesso lido sebbene da due sponde differenti. Dopo la pausa nazionale i due club si scontreranno ben 3 volte e tutte e 3 potrebbero essere decisive per l’una o per l’altra. In campionato il Napoli, battendo il Milan, potrebbe consacrare la vittoria scudetto. In Champions gli interessi sono decisamente maggiori. Il Napoli porterebbe una pagina nuova nella sua storia calcistica. Il Milan ne riscriverebbe ancora una dopo anni di vuoto in Europa ed un passato degno di uno dei club più forti di sempre. Le due squadre si sono incontrate nella loro storia per ben 170 volte in 3 competizioni differenti. I numeri di vittorie favoriscono il Milan di poco ma questa volta le cose potrebbero cambiare. Se il Napoli dovesse confermare la stabilità di gioco vista quest’anno, le speranze dei diavoli, di portare a casa il passaggio di turno, sono davvero pochissime. Intanto i tifosi, da entrambe le parti, si attrezzano per essere presenti a quella che sarà la più bella partita dell’anno. Manca poco alla sfida finale, anzi alle sfide. Campionato e Champions, due grandi squadre e una sola parola d’ordine: vincere! Non resta che aspettare e vedere come finirà uno tra i più attesi derby d’Italia.