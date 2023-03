Gazzetta – Il Napoli potrà vivere giornate epiche, potrà scrivere pagine inedite

Un anno fa il Milan superò il Napoli al Maradona, fu la partita decisiva per lo scudetto vinto dai rossoneri come ricorda l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: “Da oggi comincia una corsa finale che fino a giugno, si spera il 10 a Istanbul, sarà tutta una tirata. Il Napoli potrà vivere giornate epiche e irripetibili, scrivere pagine inedite .Sarà una prova impegnativa per la squadra, che dovrà affrontare tre sfide in soli 17 giorni, a partire dalla prossima domenica contro il Milan, avversario che l’anno scorso vinse una partita fondamentale per lo scudetto al Maradona”.