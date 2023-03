Come e dove trovare i migliori pronostici calcistici online: siti sicuri

Quando pensiamo alla scommessa pensiamo, certamente, ai siti pronostici calcio. Vediamo come riconoscere i siti sicuri e dove sia possibile trovarli sul territorio italiano.

In Italia il calcio è lo sport preferito tra tutti. Che si tratti, dunque, di giocare o di scommettere, l’appassionato medio si dedicherà sempre al pallone. Proprio per questa ragione i pronostici sul calcio sono apprezzati e consultati, soprattutto durante il campionato di Serie A. Non solo: anche i campionati minori sono seguitissimi e la Serie B, con le sue partite pazze, ha tanto da offrire agli scommettitori più scafati. I migliori pronostici calcio sono l’incentivo che permette, però, anche allo scommettitore meno esperto di poter puntare su questa o quella partita. Ma come facciamo a trovare siti sicuri dove poterlo fare?

Pronostici calcio sicuri: dove trovarli

Se cerchiamo, tra le varie piattaforme online, i migliori pronostici calcio sarà bene pensare a quali siano i criteri che possano aiutarci nella ricerca dei siti o delle app a cui affidarci per le nostre scommesse. La prima cosa, fondamentale, è trovare siti legali, cioè che siano sotto l’egida dell’Agenzia Dogane e Monopoli, l’ente di Stato che si occupa sia di gambling che di scommesse. Lo Stato italiano, infatti, ha legiferato su questo argomento con regole molto severe che hanno permesso, nel corso di questi anni, una lotta contro il mercato nero e illegale a tutto campo. Sono, quindi, regolamentati anche i concessionari a distanza che, durante la pandemia con la chiusura forzata dell’attività fisiche, sono diventati il settore più usato tra tutti.

Vivere un’esperienza utente su un sito legale rappresenta ciò che il gioco dovrebbe essere: divertente e sicuro. In questi siti o app, quindi, è possibile trovare pronostici calcio gratis che ci permettono di poter fare la nostra puntata in tranquillità. Puntata che, a onor del vero, può essere sempre confrontata con altre su siti sicuri. Quello che ci interessa, infatti, al di là della sicurezza, è avere quote che siano interessanti per il nostro modo di giocare. Possibile, infatti, che ci siano giocatori più sfrontati e altri meno amanti del rischio che hanno una tipologia di gioco meno avventata.

Il cash-out e le scommesse live: il nuovo che avanza

Nel mondo del calcio, così come quello dei pronostici stiamo vivendo, negli ultimi anni, una vera e propria rivoluzione. Parliamo, innanzitutto, del cash-out che è una sorta di escamotage che può essere usato, in tempo reale, dagli scommettitori che, durante una partita di calcio, si accorgono che la propria puntata è sbagliata. In quel caso si può, grazie all’immediatezza della tecnologia moderna, bloccare la scommessa e incassare ciò che abbiamo già guadagnato senza dover, per forza, aspettare anche quel risultato. Insomma, un modo intelligente di limitare i danni. Nell’altro caso, invece, molto apprezzato dagli appassionati parliamo di scommesse live, cioè di quelle scommesse che possono essere giocate in diretta. In questo caso le quote cambiano in base all’andamento della partita che può essere influenzato da tutta una serie di fattori che non sono solo legati ai pronostici iniziali ma che variano in base a come si sta giocando il match. Se, ad esempio, la squadra che sta perdendo è anche in 10 uomini è probabile che l’altra squadra abbia quote molto basse perché sono molto alte le probabilità di vittoria. Questa interazione, molto presente, tra lo scommettitore e la scommessa in corso rappresenta, certamente, un nuovo modo di pensare il betting che, grazie a software sempre più sofisticati, è in grado di permettere un gioco molto più intenso e partecipato. La tecnologia, nei prossimi anni, sarà sempre più coinvolgente. Cosa dobbiamo, quindi, ancora aspettarci?