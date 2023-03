Secondo il Corriere dello Sport, il Napoli sta considerando Hojlund come prima scelta per rinforzare l’attacco in caso di partenza di Victor Osimhen. Il giovane danese ha dimostrato le sue capacità segnando 5 gol nelle ultime due partite con la Nazionale. E’ sicuramente un nome caldo per il Napoli e non solo. L’attaccante danese al suo primo anno in Serie A ha fatto vedere ottime cose.