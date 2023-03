Bruscolotti sicuro: “Il Napoli dimostrerà ancora una volta la sua forza”

“La città è pronta per la festa, ma il Napoli sta dimostrando di essere un team fortissimo, capace di giocare uno spettacolare calcio e di competere sia per lo scudetto che in Champions. Potrebbe realmente realizzare qualcosa di straordinario quest’anno”. Ecco cosa ne pensa Giuseppe Bruscolotti, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, sul big match di domenica: “La partita del Milan non influirà sulla Coppa, indipendentemente da ciò che accadrà in campionato domenica sera. Il Milan e gli azzurri si affronteranno in un match che promette di essere molto interessante, con entrambe le squadre pronte a sfruttare ogni opportunità per vincere. Tuttavia, sono convinto che gli azzurri dimostreranno ancora una volta la loro forza e continueranno ad esibirsi al meglio delle loro capacità. Luciano Spalletti ha ragione a non arrendersi, poiché il Napoli deve mantenere la sua superiorità anche in campionato per ottenere successo in Champions. La squadra gioca bene sia in attacco che in difesa”.