Il terzino del Napoli, Bartosz Bereszynski, ha parlato dell’infortunio subito in Nazionale durante un’intervista con TVP Sport. Ha dichiarato che dovrà passare ancora un po’ di tempo prima di tornare a giocare e che era consapevole della situazione fin dalla diagnosi.

“Sto cercando di recuperare in fretta per tornare a disposizione, ma non sono ancora sicuro se sarò pronto per la prossima gara di campionato. Dipenderà dai risultati dei test che farò nei prossimi giorni”.