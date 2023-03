Voeller: “Spalletti è un grande regista, il Napoli gioca senza paura”

Rudi Voeller, ex calciatore tedesco e leggenda del calcio, ha espresso la sua ammirazione per il Napoli sul canale Rai Sport. Secondo lui, la squadra partenopea è in grado di competere con i migliori al mondo, come il Bayern Monaco. Voeller ha citato alcuni giocatori come Kvaratskhelia e Osimhen che possono offrire grandi spettacoli insieme ad altri talenti della squadra come Lobotka.

“L’allenatore Spalletti ha dimostrato di essere un grande regista, nonostante sia spesso ignorato dai media. La sua mano si vede chiaramente nella squadra che gioca con grande merito e senza paura in campionato e in Champions”.

Infine secondo l’opinione dell’intervistato, la Roma ha buone possibilità di vincere l’Europa League, anche se dovranno affrontare squadre forti come il Bayer Leverkusen.