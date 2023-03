Torneo 8 Nazioni, Italia-Germania 1-1: in gol l’azzurro Ambrosino!

Buone notizie dalla sosta per le nazionali. Giuseppe Ambrosino, attaccante del Napoli in forza al Cittadella, è andato in gol con la Nazionale. L’Italia Under 20 ha sfidato oggi pomeriggio la Germania dei pari età al Lungobisenzio di Prato. Il match, valido per l’ultima nel torneo 8 nazioni, si è concluso 1-1.

La Germania ha aperto le marcature al 60′ con Sieb. La risposta dell’Italia è arrivata 6 minuti dopo, con Ambrosino che tutto solo in area ha battuto Noll.

Una prestazione convincente, condita dal 7 in pagella di Tuttomercatoweb. Ecco cosa scrive il quotidiano online sull’attaccante classe 2003: “Svaria molto, si allarga per lasciare spazio e Volpato, sgomita e va anche a recuperare palloni. Attaccante generoso che nel secondo tempo viene anche premiato col gol”.