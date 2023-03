Il giornalista Ciro Venerato ha parlato del futuro sostituto di Kim Min Jae:“Piaceva (molto) Djallo del Lille ma si è rotto il crociato. Contattato anche il procuratore (nella gara di andata a Francorte) dello svincolato N’Dicka dell’Eintracht, ma non è alla portata: chiede 6 milioni netti di stipendio. Restano sullo sfondo Demiral e Becao: ritenuti discreti ma non eccelsi. Anche per questo il Napoli spera che Kim (come già fatto da Kvara) punti ad una scelta di vita”.