Il giornalista Ciro Venerato ha fornito aggiornamenti sul mercato del Napoli e rivelato i possibili obiettivi del club in caso di partenza di Kim. “Djallo del Lille era molto apprezzato ma si è infortunato, mentre il procuratore dello svincolato N’Dicka dell’Eintracht è stato contattato ma richiede uno stipendio troppo elevato. Demiral e Becao sono considerati giocatori decenti ma non eccezionali. Il Napoli spera che Kim scelga di unirsi al club come ha fatto Kvara in passato”.