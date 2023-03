Processo Juve rinviato, la nuova data

Intercettato dai microfoni di Sky Sport, il PM Gianoglio, uno dei titolari dell’inchiesta Prisma, ha annunciato il rinvio dell’udienza: “Ci sarà un rinvio, la sospensione è stata decisa dal giudice solo per scrivere il provvedimento“. La nuova data è stata poi presto rivelata: 10 maggio.

La nuova udienza avrà come tema principale la competenza territoriale. I legali della Juventus hanno richiesto lo spostamento della sede dell’eventuale processo per competenza territoriale. Infatti, l’ipotesi di reato di manipolazione di mercato dovrebbe essere accaduto a Milano, sede della borsa o a Roma dove ci sono i server della borsa. Ricordiamo, infatti, che la Juventus è una società quotata in borsa.

E’ solo l’inizio. La data più importante sarà, però, il 19 aprile quando ci sarà la sentenza del ricorso dei 15 punti di penalizzazione al collegio di garanzia del Coni.