Padovano: “Osimhen e Haaland sono alla pari, Victor tra i migliori al mondo”

Michele Padovano, ex calciatore di Juventus e Napoli, è stato intervistato a Radio Marte in “Marte Sport Live”: “Osimhen è un giocatore straordinario, al momento tra i migliori attaccanti del mondo e d’Europa. Speriamo che rimanga in Serie A ma temo non sarà così: le offerte da parte di altri club sono già arrivate”.

Osimhen è più forte di Vlahovic in questo momento? “Sì, ma il serbo della Juventus ha dimostrato grandi capacità anche se frenate dagli infortuni. Il Napoli sta giocando un calcio esaltante e non c’è limite a quello che può raggiungere, neanche per la Champions League”.

“Io sostengo con tutto il mio cuore il Napoli, perché rappresenta l’orgoglio dell’Italia e del calcio italiano. Si distingue in campo europeo con un gioco di alto livello. Deve perseverare su questo percorso, ha una grande fiducia in se stesso, la squadra è al meglio delle sue possibilità, gioca con precisione. Osimhen è uno dei migliori attaccanti del mondo grazie anche all’ambiente che lo circonda. Secondo me Victor e Haaland al momento sono alla pari, entrambi attaccano la profondità, sanno aiutare i compagni ed hanno un ottimo gioco di testa”.