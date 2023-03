L’attaccante nigeriano del Napoli, Victor Osimhen, ha rilasciato alcune dichiarazioni riportate da CentreGoals, in merito alla possibilità di sbarcare in Europa appena maggiorenne dalla sua Nigeria.

Queste le sue parole: “A 18 anni parlai con Wenger che voleva portarmi all’Arsenal ma non era la scelta migliore per me in quel momento. Da lì poi andai al Wolfsburg, quindi Charleroi e Lilla. Poi il Napoli”.

