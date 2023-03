GdS, Osimhen e il cospicuo bonus previsto dal contratto

In una fase determinante della stagione, per Victor Osimhen ci sarebbe un nuovo e ingente bonus, qualora il nigeriano riuscisse a raggiungere le 30 reti stagionali. La Gazzetta dello Sport scrive: “In una stagione ancora nella sua fase decisiva, ci sono anche variabili, che potranno far impennare la valutazione del centravanti. Per esempio De Laurentis, che dovrà già pagare due bonus al suo attaccante – 130 mila euro al ventesimo gol, altrettanti al venticinquesimo -, sarà felice di pagarne un terzo se Victor raggiungerà quota trenta“.