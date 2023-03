Eleonora Abbagnato: ecco perché Balzaretti rifiutò il Napoli

Eleonora Abbagnato, unica ballerina italiana a diventare étoile all’opera di Parigi, durante un’intervista al Corriere della Sera racconta alcuni aneddoti che l’hanno portata ad essere dirigente del corpo di ballo Italiano. Tra le varie dichiarazioni, però, non può mancare anche qualche parolina riguardo suo marito Federico Balzaretti, e spiega come mai rifiutò di firmare con il Napoli.

La ballerina si dichiara da sempre legata al calcio: “Ha sempre fatto parte della mia vita, mio padre era presidente del Palermo e mio zio direttore sportivo del Catania, mio nonno materno giocava”.

Nel 2011 sposa Federico Balzaretti, allora giocatore del Palermo: “Ci siamo frequentati, dopo un anno mi ha chiesto la mano, nella mia casa di Parigi, a Montmartre. Aveva acceso non so quante candele. Io temevo che prendesse fuoco tutto. Ho detto subito sì, hai visto mai che non me lo chiedeva più“, tuttavia sono altre parole che la dirigente ha detto a scatenare stupore.

Sempre riguardo al marito, infatti, racconta che: “La prima cosa che mi ha detto, il giorno che ci siamo conosciuti (attraverso Nino, un amico comune che fa il parrucchiere) è che la sua priorità erano le figlie. Io ero guardinga, era diventato padre così giovane, a 21 anni… Ho saputo dopo che per le figlie aveva rinunciato a trasferirsi al Milan e al Napoli. Federico lo risposerei ogni mese“