Boom di disdette a locali e ristoranti tra il 4 e il 10 giugno a Napoli

Il Napoli si avvicina a grandi passi alla vittoria del terzo scudetto della sua storia: il 30 aprile, giorno del match con la Salernitana, potrebbe arrivare la tanto attesa vittoria aritmetica. Il giorno della premiazione e della festa scudetto però è fissato per il 4 giugno, data dell’ultima giornata di campionato, quando il Napoli sfiderà la Sampdoria al Maradona. Ma non c’è solo la Serie A: il 10 giugno, infatti, si giocherà a Istambul la finale di Champions League. Visto il rendimento del Napoli e il tabellone, non è impossibile immaginare gli azzurri in finale. Proprio per questo motivo, secondo quanto riportato da SpazioNapoli, sono partite tantissime disdette ai vari locali e ristoranti per tutti i matrimoni, battesimi e soprattutto comunioni, molto frequenti in quel periodo dell’anno.