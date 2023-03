Michele Criscitiello, come suo solito, ha pubblicato un editoriale sul sito di Sportitalia, dove ha toccato tanti punti, dal mercato alla Nazionale.

Il direttore di Sportitalia ha voluto fare il punto sul futuro di alcuni tecnici, tra cui Spalletti, che sta dominando il campionato a Napoli: il direttore ha consigliato al mister di lasciare Napoli, perché più di così non potrebbe fare, e secondo lui potrebbe solo che peggiorare il suo rendimento. Queste le sue parole:

“Spalletti è il Re. Uno che vince lo scudetto a Napoli merita rispetto per i prossimi 35 anni. Ha fatto un capolavoro e capiremmo un eventuale addio a fine stagione. Farebbe bene. Di più non potrebbe fare e conviene sempre lasciare da vincenti. Restare significa rischiare di fare la stessa fine di Stefano Pioli. Oggi criticato, un anno fa osannato. Il calcio mangia e si dimentica. Come è giusto che sia. Spalletti è un grande allenatore e l’ha dimostrato”.