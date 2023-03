Antonio Cassano, opinionista della “Bobo Tv” ed ex calciatore, ha parlato della prestazione della Nazionale, che ha vinto ieri a Malta, ma che non ha brillato dal punto di vista della prestazione.

Cassano si è scagliato contro la qualità della rosa della Nazionale, e ha preso le difese delle scelte di Mancini:

“La buona notizia di ieri sono i 3 punti, ma per il resto non ce ne sono altre. Io vedo una qualità troppo bassa della Nazionale: Mancini, giustamente, fa delle scelte non scontate, cerca di trovare dei talenti, ma il nostro calcio non partorisce dei giocatori forti. Se io vedo la Nazionale di ieri, nessun giocatore è all’altezza: forse ai miei tempi questi giocatori non sarebbero stati neanche invitati negli spogliatoi per allacciarsi le scarpe. Io credo che noi abbiamo una qualità scarsa, ma io ho fiducia nel Mancio, perché fa scelte inconsuete. Ad esempio, tutti lo stanno criticando per Retegui, ma questo giocatore è arrivato senza conoscere nulla e neanche la lingua, però ha fatto 2 goal. E ci lamentiamo perché non gioca Scamacca o qualcun altro”.