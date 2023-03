Carcarino, i possibili sostituiti in caso di addio di Osimhen

Massimo Carcarino, ex match analyst di DeZerbi e Dionisi al Sassuolo, ai microfoni di SpazioNapoli ha parlato dei potenziali attaccanti in caso di addio di Osimhen:

“Tra i nomi circolati per l’eventuale post Osimhen, il migliore credo sia Hojlund, ma so che il Napoli segue seriamente Beto. Altri possibili sostituiti potrebbero essere Goncalo Ramos, Terem Moffi e Folarin Balogun. Detto ciò, sono convinto che Osimhen resterà.”