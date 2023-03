Petagna, attaccante del Monza, ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera in cui ha parlato delle prime impressioni avute su Kvaratskhelia, durante l’ultimo ritiro estivo. Queste le sue parole: “Non mi pento di aver lasciato il Napoli, sono comunque un gran tifoso degli azzurri. In ritiro sono rimasto sorpreso dalla personalità di Kvaratskhelia, dall’atteggiamento che aveva durante gli allenamenti. Si era capito sin da subito che fosse forte, ma non a questi livelli”.