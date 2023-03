Petagna: “Scudetto mancato? Non ci penso, resto un grande tifoso del Napoli”

Andrea Petagna, ex attaccante partenopeo in forza al Monza, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni de “Il Corriere della Sera”:

“Via dal Napoli? Non si può dire di no a due leggende come Berlusconi e Galliani e poi questa era un’occasione troppo ghiotta per giocare con continuità. Sono innamorato di Napoli ma sono contento qui. Del resto non è che io non avessi spinto…. Scudetto mancato? No anche se resto un grande tifoso del Napoli, dove ho lasciato tanti amici. In genere non guardo le partite in tv, a parte i miei ex compagni, per cui tiferò anche in Champions”.