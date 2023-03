Improta: “Spalletti allenatore internazionale! Napoli favorito col Milan, loro in grossa difficoltà”

Gianni Improta, ex calciatore del Napoli e dirigente sportivo, ha parlato a Radio Marte di Luciano Spalletti come uno dei migliori allenatori in circolazione, capace di migliorare sia i singoli che il collettivo con un calcio efficace.

“Ho avuto modo di consigliare in passato Luciano, spingendolo a concentrarsi sulle sue abilità e lasciando ad altri le questioni comunicative. Il suo carattere diretto e incisivo lo ha portato a ottenere risultati importanti. Spalletti ha dimostrato di avere un approccio completo all’allenamento dei suoi calciatori, lavorando sulla loro mente e tecnica.

La sua conoscenza del calcio si è tradotta in risultati positivi che hanno dato fiducia alla squadra e la hanno portata a fidarsi completamente dell’allenatore. Concentrarsi sulle vittorie rende l’insegnamento più efficace. I suoi metodi stanno attirando l’attenzione a livello internazionale e il Napoli sta diventando sempre più noto in tutto il mondo.

Napoli-Milan? Il Napoli di quest’anno ha dimostrato tutto il bello che si può incontrare in una partita di calcio. Sa soffrire, sa superare i momenti difficili e piegare tutti gli avversari. Il Milan è sfavorito, prova delle loro difficoltà è la necessità di ricorrere ad Ibrahimovic che, senza nulla togliere al calciatore, ha oltre 40 anni”