Eranio: “Spero che in Champions il Milan avrà più energie del Napoli. Spalletti sperava di non incrociare il Milan”

Eranio, ex giocatore del Milan, ha parlato delle sfide tra Napoli e Milan tra campionato e Champions. Queste le sue parole: “Mi auguro che in Champions il Milan possa avere più energie del Napoli e soprattutto che Leao possa svoltare. Attualmente è in difficoltà, anche per la questione che riguarda il contratto. Il Milan per battere il Napoli deve giocare da vero Milan. Spalletti avrebbe preferito incrociare altre squadre al sorteggio. L’ostacolo sembra impossibile da superare, ma i giocatori daranno l’anima”.