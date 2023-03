Dalla Francia – Il Psg vuole Kim, ma De Laurentiis non vuole lasciar andare il centrale coreano

La straordinaria stagione che sta disputando Kim fa sì che molte tra le più importanti squadre in Europa vogliano assicurarsi le sue prestazioni a partire da questa estate. Secondo l’Equipe, anche il Psg sarebbe interessato al difensore ex Fenerbache. Ecco quanto riportato: “Il futuro difensore del Psg, Milan Skriniar, ha giocato solo 11 minuti in un mese e dal punto di vista fisico non garantisce continuità. Aldilà di questo, l’incertezza sul rinnovo di Sergio Ramos e la lunga assenza di Kimpembe, potrebbero spingere Luis Campos ad agire con decisione sul mercato”.