Cassano, ex giocatore di Milan e Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni al consueto appuntamento con la BoboTv. Queste le sue parole: “Spalletti sta facendo il massimo a Napoli, più di questo non può fare. In futuro lo vedrei bene solo su una panchina, quella del Real Madrid. In caso di addio di Ancelotti sarebbe l’occasione della vita per lui. In Italia non durerebbe un giorno e mezzo alla Juventus. Al massimo Milan o Fiorentina“.