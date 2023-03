Alvino, giornalista sportivo, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli in merito alla recenti dichiarazioni del presidente De Laurentiis. Queste le sue parole: “Sono felice che il presidente si sia pronunciato sulla questione scudetti illegali della Juventus. Per esempio, quello del 2018 è stato scippato al Napoli. Andrebbero revocati i titoli vinti dai bianconeri in maniera non lecita per poi assegnarli alle squadre che agiscono nel rispetto delle regole”.