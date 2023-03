Osimhen, attaccante del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni dal ritiro della nazionale nigeriana. Queste le sue parole: “Spero di diventare il Drogba della nazionale nigeriana. Sono consapevole di poterlo fare ma devo lavorare ancora molto per completare il mio processo di crescita. Per diventare come lui dovrò vincere con la Nigeria, dobbiamo crederci perché abbiamo una grande squadra”.