Lavezzi su Instagram posta una foto in un’esultanza contro la Juventus: “Tanti bei ricordi con il Napoli”

Il ‘Pocho’ Ezequiel Lavezzi ha sempre manifestato il suo grande amore per Napoli e per la squadra azzurra, con la quale è approdato in Europa. Sul proprio profilo Instagram l’ex calciatore argentino è solito pubblicare dei ricordi in maglia azzurra, come fatto oggi. Il ‘Pocho’ sul proprio profilo ha infatti pubblicato una foto che lo ritrae nell’esultanza successivo al gol con la Juventus nel 3-1 all’allora ‘San Paolo’. Questa la didascalia del post: “Ho così tanti bei ricordi giocando con il Napoli”

Questo il post: