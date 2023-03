Denis: “Dopo i primi mesi mi cercò il Real Madrid, ma stavo bene a Napoli e risposi di no all’offerta”

L’ex attaccante del Napoli German ‘El Tanque’ Denis ha parlato ai microfoni di ‘Cronache di Spogliatoio’, svelando un interessante retroscena di mercato. Dopo i primi mesi a Napoli in cui aveva fatto molto bene, il Real Madrid cercò di acquistare la punta argentina, che volle rimanere a Napoli. Le sue parole: “Appena arrivato a Napoli, fino a novembre-dicembre giocavo sempre. Penso che avevo fatto 10 gol, e avevo segnato 1 gol in Europa League in casa contro il Benfica. In quel periodo si rompe il ginocchio il Pipita Higuain, che giocava al Real Madrid. Viene da me il mio procuratore e mi dice: “Guarda che c’è la possibilità di andare, hanno chiesto di te a De Laurentiis, ti vuole il Real Madrid”. In quel momento non sapevo cosa dire, mi trovavo molte bene a Napoli, e ho quindi risposto: “No, sto bene, non è il caso di andare via, resto qua”.