Andrea Stramaccioni, intervenuto ai microfoni di “Radio Deejay Football club“, ha parlato del ruolo che deve avere un allenatore importante a capo di un top club e delle peculiarità che deve avere.

Stramaccioni ha risposto che dipende dai casi, facendo un esempio su Spalletti e sull’impatto che il suo lavoro sta avendo su Kvara e Osimhen, la coppia più prolifica d’Europa:

“Per me Kvara è un talento incredibile, che, messo in qualsiasi squadra, fa la differenza, perché le sue giocate sono imprevedibili e fa sempre la differenza: lui rende da 10 e per me renderà sempre da 10. Se, invece, guardi Osimhen in Nazionale, non rende come nel Napoli: questo perché il Napoli esalta le caratteristiche di Osimhen, e Spalletti lo ha fatto rendere da 10″.

Poi, Stramaccioni ha fatto un avviso al cammino del Napoli che si dovrà fare da qui alla fine della stagione:

“Il Napoli visto a Sassuolo mi ha impressionato e l’ho potuto vedere dal vivo: io ho visto una squadra che stava lottando punto a punto, con una fame incredibile e insaziabile, come se non si cullassero sul vantaggio enorme che hanno in campionato”.