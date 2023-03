Cassano sull’Italia: “Ci sono tanti giocatori sopravvalutati in squadra, si fa fatica a fare tre passaggi”

Antonio Cassano ai microfoni della Bobo Tv ha sempre detto la propria opinione, spesso anche in modo molto duro, come nella puntata sulla partita tra l’Italia e l‘Inghilterra. Queste le sue parole a riguardo: “Ci sono tanti giocatori sopravvalutati in mezzo al campo. Barella continua ad essere questo, fa 3 o 4 gol in Italia, corre, ma si crede di essere Iniesta. Verratti ha fatto male, di Jorginho non voglio parlare, Bellingham se li è messi tutti sul groppone. L’Italia fa fatica a fare tre passaggi, siamo scarsi, fumo tantissimo ma arrosto completo. In difesa hanno giocato Toloi e Acerbi, non scherziamo dai. Mancini sta facendo miracoli, devo fargli i complimenti per la briga che si è preso, all’Europeo abbiamo avuto il mese magico”.