Antonelli, ex giocatore del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni a 1 Football Club, parlando di Kvara e Kakà. Queste le sue parole: “Il paragone tra Kvara e Kakà? Io preferisco Kakà, con lui mi sono divertito molto e ho vissuto stagioni sensazionali. Il georgiano ha avuto in Serie A un impatto davvero devastante. Mi sembra prematuro fare paragoni troppo importanti, anche se Kvara ha un buon potenziale per confermarsi ai livelli del brasiliano in futuro”.