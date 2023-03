Tuttosport – Folta concorrenza per Schuurs. Il difensore piace anche al Napoli

L’edizione odierna di Tuttosport scrive a proposito del futuro di Perr Schuurs, forte difensore olandese del Torino che, sotto la guida di Ivan Juric, sta disputando un’importante stagione. Il livello delle sue prestazioni ha attirato le attenzioni di numerose big del calcio italiano e non solo. Tra queste c’è anche il Napoli, che seguiva il calciatore già dai tempi dell’Ajax. Oltre alla società partenopea, sul calciatore ci sono anche Inter, Milan e Roma. L’interesse maggiore però è in Inghilterra, in particolare del Liverpool. Secondo quanto riportato dalla testata, i Reds sono pronti ad offrire una cifra di circa 50 milioni ad Urbano Cairo per accaparrarsi l’olandese.