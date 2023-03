L’esultanza per il suo 70° gol con il Belgio sembra piuttosto polemica dopo un periodo non positivo all’Inter, fatto di momenti bui e un gol estremamente decisivo, in particolare quello contro il Porto in Champions League.

L’1-0 arriva con un colpo di testa perfetto: Lukabakio dal lato sinistro crossa in mezzo, il numero 9 colpisce di testa e non lascia scampo a Olsen.

Nella ripresa, ancora Lukebakio va in dribbling sulla fascia e dall’interno dell’area trova il pertugio per il cross rasoterra. Lukaku si trova nel posto giusto e spinge in porta il 2-0 dei Diavoli Rossi.

La tripletta del belga arriva al minuto 82′ su assist di Johan Bakayoko.

Il Belgio distrugge la Svezia grazie ad un super Lukaku.