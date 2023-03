A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Gigi Garanzini, giornalista ‘La Stampa’: “L’azzurro vero oggi è quello del Napoli. Nello stesso scenario del Maradona fa strano essere abituati a vedere una squadra che oltre la partita con la Lazio gioca in maniera incantevole e una Nazionale che borbotta un po’.

Di Lorenzo non è il capro espiatorio, se non è il migliore esterno destro d’Europa ci siamo molto vicini. Il Di Lorenzo che siamo abituati a vedere con la maglia del Napoli va a colpire in un’altra maniera. La suggestione è che avrebbe fatto di più e meglio di come siamo abituati e magari sarebbe stato anche più cauto sulla marcatura su Kane.

Il principale marchio di Spalletti nel Napoli? Sono tanti. Non somiglia a nessuno questa squadra e dopo tutto questo tempo vedere un calcio nuovo nell’interpretazione, mella correttezza e nell’armonia. Hai l’impressione che si divertono a giocare e da lì si diverte anche il pubblico.

Se a fine stagione un’italiana può vincere la Champions League? Il Napoli è quella di maggior caratura internazionale. È stata una fortuna al sorteggio evitare quelle dell’altra parte del tabellone. La favorita deriva da quella parte lì, ma se il Napoli va avanti se la gioca eccome. Una volta passati ai quarti col Milan penso che il Napoli debba augurarsi di incontrare l’Inter e non il Benfica che potrebbe creare problemi agli azzurri.

A vedere il Napoli di questi mesi gli imprescindibili sono tre, uno per reparto, Kim, Lobotka e Osimhen. Sono preziosi e indispensabili tutti, ma se uno vuole individuare l’asse portante penso si debba parlare dei tre sopracitati.

Il campionato italiano è più interessante degli altri perché altrove l’alternanza di chi vince lo scudetto è molto più rara”.