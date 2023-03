Post Osimhen? Ziliani trova il sostituto: “Questo ragazzo è il top”

Victor Osimhen, a suon di gol, sta attirando su di sé le attenzioni di tutti i migliori club europei. Con i suoi 25 gol tra campionato e coppe, il nigeriano sembra essere secondo solo ad Haaland tra gli attaccanti in Europa. Nonostante sia un elemento imprescindibile dello scacchiere di Spalletti, non è improbabile che di fronte a un’offerta irrinunciabile Osimhen possa dire addio al Napoli. Proprio per questo, Paolo Ziliani ha individuato il sostituto del nigeriano in caso di partenza. Si tratta di Rasmus Hojlund, attaccante danese dell’Atalanta, che conosce già la Serie A.

Ecco le sue parole: “Sarebbe bellissimo se Osimhen e Kvara restassero anche l’anno prossimo. Ma se per Osimhen arrivasse (ed è possibile) un’offerta da 130-140 milioni impossibile da rifiutare, portare a Napoli il ragazzo qui sotto non sarebbe male. Età, ingaggio, margini di miglioramento: il top”.