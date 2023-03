Non solo Kim e Olivera, gli azzurri impegnati oggi 24 marzo con le rispettive Nazionali

Oggi 24 marzo alcuni calciatori del Napoli saranno impegnati con le rispettive Nazionali. Tra i partenopei hanno già giocato Kim Min-jae e Mathias Olivera, le cui selezioni hanno pareggiato rispettivamente contro Colombia e Giappone. Il prossimo a cui toccherà scendere in campo sarà Victor Osimhen. La sua Nigeria infatti, sfiderà la Guinea-Bissau alle ore 17 in una partita valida per le qualificazioni alla prossima Coppa d’Africa. Sarà atteso da una sfida simile anche André-Frank Zambo Anguissa. Il Camerun dovrà invece giocare contro la Namibia alle ore 20. Tra le selezioni europee invece, giocherà la Polonia di Piotr Zielinski, che stasera alle 20:45 dovrà confrontarsi contro la Repubblica Ceca.