Nazionali, pareggia anche Kim. Tra Corea del Sud e Colombia finisce 2-2

Pareggio per Kim Min-jae, difensore del Napoli, impegnato con la sua Corea del Sud. L’ex Fenerbahce ha visto terminare l’amichevole della sua nazionale contro la Colombia con il risultato di 2-2. Parte decisamente meglio la selezione asiatica, che al termine del primo tempo era in vantaggio per 2-0, grazie alla doppietta del fuoriclasse Son Heung-min. Nella ripresa, i Cafeteros hanno prima accorciato le distanze con il gol di James Rodriguez, per poi pareggiare con Carrascal. Kim ha giocato tutta la partita.