Milan-Napoli, Thiaw è sicuro: “La Champions League è casa nostra”

In ritiro con la nazionale tedesca, Malick Thiaw, difensore del Milan, ha rilasciato un’intervista a DFB. Tra gli argomenti trattati, anche la sfida con il Napoli ai quarti di finale di Champions League.

Ecco le sue parole: “Germania? Questo mi rende felice e orgoglioso. E dimostra che tutto il duro lavoro degli ultimi anni, il sostegno incondizionato della mia famiglia, che è sempre stata lì per me, sta dando i suoi frutti. Ma anche ora che sono qui con la nazionale, non voglio stare fermo nella mia crescita. Voglio imparare e continuare a migliorare. Paolo Maldini? Al Milan come dirigente segue ogni sessione di allenamento. Sa esattamente in quali aree devo migliorare e cosa sto già facendo abbastanza bene. Me l’ha trasmesso e gliene sono molto grato”.

Poi Thiaw ha continuato: “I ricordi di quando ero bambino? I gol di Kevin-Prince Boateng contro il Barcellona e contro l’Arsenal mi hanno fatto andare in visibilio. Ero molto giovane, ho visto le partite in TV e ho pensato: Wow! Ibrahimovic? È un bravo ragazzo, un vero capo. E odia perdere. È qualcosa di gigantesco poter giocare con lui. È un grande onore e mi rende incredibilmente orgoglioso. L’ho anche guardato e ammirato in televisione quando ero un ragazzino”.

Sul derby italiano in Champions contro il Napoli: “Loro stanno facendo una grande stagione. Ma noi siamo il Milan. Chi conosce la nostra tradizione, con sette titoli vinti in Champions League, sa che la Champions è più casa nostra”.