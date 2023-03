L’Inter “osserva” al Maradona, ecco chi nell’occhio del ciclone

Sky riporta che l’Inter è interessata da più di un anno a Mateo Retegui, attaccante del Tigre anche accostato al Milan. La società nerazzurra avrebbe un rapporto privilegiato con il club argentino dopo l’affare Facundo Colidio, in prestito fino alla fine della stagione.

Il Tigre ha intenzione di acquistare il centravanti della Nazionale italiana dal Boca Junior per 2,5 milioni di euro con l’accordo che il Boca manterrà il 50% sulla futura rivendita del giocatore classe 1999. L’Inter sembra essere in vantaggio, ma la rete segnata ieri potrebbe aumentare il prezzo del giocatore.