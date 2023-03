Gazzetta – Macedonia vincente contro Malta: decisivo il goal di Elmas

Eljif Elmas ha dato il suo grande apporto anche con la sua Macedonia.

Come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, infatti, l’azzurro ha firmato una splendida rete per la rete del vantaggio: “La prima svolta c’è stata al 15′ della ripresa, quando è stato concesso un rigore alla Macedonia poi tolto dal Var. Al 21′ l’azione più bella della partita: combinazione volante tra Alioski e Miovski e assist per Elmas (il migliore) per il vantaggio macedone. Poi al 27′ il raddoppio di Churlinov, che dopo una serie di dribbling ha fatto centro”.