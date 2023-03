A Radio Napoli Centrale, nel corso di ‘Un Calcio alla Radio’, è intervenuto Francesco De Core, direttore de Il Mattino: “Fischiare l’inno è barbaro e riprovevole, l’inno è il simbolo di una Nazione e va rispettato. Il fischio non ha alcun senso. In questo periodo, stiamo vivendo un’immagine molto positiva della città.

Scaramanzia napoletana? Non può essere una costante per mesi per un evento che non avverrebbe solo per una catastrofe. Solo Spalletti, giustamente, continua a dire di aspettare. È lui l’unico a dover parlare di partita in partita e non di scudetto. Il Napoli è una squadra che continua a giocare senza alcun peso del pronostico. Di partita in partita, alimenta quel tesoretto – ormai tesorone – con quella naturalezza disarmante. Questa squadra è stata costruita con pazienza e sagacia, non è una sorpresa. Francamente, anche io qui al giornale mi sto organizzando in vista di iniziative per la conquista ufficiale dello scudetto. Temo un po’ di felicità che trasbordi in inciviltà, spero che venga rispettata l’impresa della squadra e la città“.