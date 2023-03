CorrSport – Di Lorenzo insufficiente, Politano gioca bene le sue carte

Due su tre calciatori del Napoli presenti con la Nazionale italiana hanno fatto bene a metà, ieri, al Maradona.

Come riportato stamane dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, infatti, Di Lorenzo e Politano hanno ottenuto rispettivamente un’insufficienza e una sufficienza: “Di Lorenzo 5,5 – Nonostante Grealish, ha le idee chiare e il vento d’uno stadio che sembra spingerlo. La mano larga, quella che manda Kane sul dischetto, è una leggerezza che pesa e diventa insopportabile, quasi lo snatura Politano 6 -Parte a razzo, entrando di prepotenza in una sfi da che sembra fi nita e che invece la Nazionale tenta di riaprire. Forse qualcosa Shaw paga, conquelle accelerazioni che lo mandano in confusione e poi negli spogliatoi in anticipo”.