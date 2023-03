Calcio e Finanza – Sborsati i premi per la qualificazione agli ottavi di Champions. Ecco quanto incasserà il Napoli

La Uefa ha pagato nella giornata di oggi i bonus ai vari club per la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. Il Napoli, squadra che figura nella top 16 della qualificazione, ha oggi ricevuto i 9,6 milioni previsti per il conseguimento del risultato. La qualificazione degli azzurri ai quarti, ha garantito loro ulteriori 10,6 milioni di euro, che verranno però sborsati in seguito, in concomitanza con i premi della semifinale. Al momento, la società partenopea è l’italiana che ha incassato di più in questa edizione del torneo, ovvero una cifra di quasi 78 milioni di euro. Milan e Inter hanno incassato rispettivamente 71 e 68 milioni. A riportare la news è il portale Calcio e Finanza.