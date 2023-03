Bucciantini: “Milan-Napoli? Vedremo una versione partenopea ancora più bella”

Marco Bucciantini a Radio Kiss Kiss ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla sfida di Champions tra Milan e Napoli:

“Milan-Napoli in Champions? E’ vero che la storia conta, ma aveva storia anche il Liverpool. Io ho l’impressione che il Napoli adesso abbia in testa la Champions League, cioè che voglia mandare un messaggio al mondo del calcio e che voglia farlo attraverso il mezzo più potente, ossia la Champions. Per questo sono convinto che nelle prossime partite di Champions vedremo una versione del Napoli ancor più bella”.