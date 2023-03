Brambati: “Il Napoli non è ancora in semifinale, ricordate che è uscito dalla Coppa Italia”

L’ex calciatore Massimo Brambati è intervenuto a TMW Radio per parlare del Napoli e del suo condottiero Luciano Spalletti.

Di seguito le sue parole: “Se parliamo di gioco non lo vedo da nessuna parte. Sul fatto che Spalletti sia il miglior tecnico in Europa, io dico che c’era anche l’anno scorso, c’è da tanti anni. Il migliore è quello che dà continuità al suo lavoro. Fino allo scorso anno era tacciato di non avere identità, personalità. I numeri vanno bene ma ti danno sempre uno Scudetto e sei uscito dalla Coppa Italia”.

Poi Brambati ha concluso: “Magari possono portarti a un record, che ha già fatto in Champions, ma occhio a dire che sia già in semifinale. Nel calcio può succedere di tutto. Mourinho nell’anno del Triplete non ha fatto record, ma ha portato a casa tre trofei. Questo Napoli può aprire un ciclo? Se cedi giocatori che ti stanno facendo la differenza è difficile. Devi trovare uno che si ambienta subito”.