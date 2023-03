UFFICIALE – Assegnati i numeri per Italia-Inghilterra. Ecco quelli dei “napoletani”

Dopo 10 anni, la Nazionale Italiana torna a Napoli e lo fa per una gara importante, la prima giornata della qualificazione ad Euro 2024. Proprio contro la squadra che ha battuto in finale nell’ultimo Europeo, l’Inghilterra. Intanto, sono stati assegnati i numeri delle maglie. Meret avrà la numero 22, partirà sicuramente dalla panchina. Di Lorenzo sarà titolare con la numero 2, Politano avrà la 17. L’esterno destro potrebbe avere qualche occasione a gara in corso.

Ecco la lista completa:

Portieri

1 – Gianluigi Donnarumma

21 – Wladimiro Falcone

22 – Alex Meret

Difensori

2 – Giovanni Di Lorenzo

3 – Rafael Toloi

4 – Leonardo Spinazzola

5 – Matteo Darmian

13 – Emerson Palmieri

14 – Giorgio Scalvini

15 – Francesco Acerbi

23 – Alessio Romagnoli

Centrocampisti

6 – Marco Verratti

8 – Jorginho

10 – Lorenzo Pellegrini

12 – Matteo Pessina

16 – Bryan Cristante

18 – Nicolò Barella

20 – Sandro Tonali

Attaccanti

7 – Wilfried Gnonto

9 – Gianluca Scamacca

11 – Domenico Berardi

17 – Matteo Politano

19 – Mateo Retegui