Repubblica – Novità in casa Napoli, la nuova idea di ADL per lo stadio Maradona

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis sarebbe pronto a compiere un passo importante per la società. Secondo quanto riportato da La Repubblica, oggi in edicola, ADL sarebbe pronto a gestire lo stadio insieme alla Regione e avrebbe iniziato a lavorare per un accordo:

“L’impianto, per le misure restrittive imposte dal club e dalla questura, è diventato un luogo a misura di famiglie. De Laurentiis lavora a una gestione futura dello stadio anche in collaborazione con la Regione”. Si legge sul quotidiano.