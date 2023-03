Repubblica – ADL e la nuova idea per la festa scudetto: ne ha parlato già con Manfredi!

L’ampio vantaggio in campionato ha già fatto fissare una probabile data per la vittoria dello scudetto: il 30 aprile quando, a più di un mese prima della fine del campionato, gli azzurri ospiteranno la Salernitana al Maradona. Scaramanzia ormai superata fra i napoletani, società e comune sono già al lavoro per la festa scudetto. Secondo quanto riportato da Repubblica, De Laurentiis sta pensando di organizzare la festa su una nave da crociera con mille persone a bordo. Un’idea già realizzata con la grande presentazione di Inler.